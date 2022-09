مذيعة تبتلع ذبابة وتواصل تقديم برنامجها... «فيديو»

ابتعلت صحفية كندية ذبابة دخلت فمها خلال تقيمها نشرة أخبار على الهواء مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع لحظة ابتلاع المذيعة فرح ناصر- وهي من اصول عربية- الذبابة، مواصلة تقديمها البرنامج دون ان يتسبب ذلك لها بأي مشكلة، بل واصلت تقديم برنامج «غلوبال نيوز»، وتعاملت مع الأمر وكأن شيئا لم يكن.

وكتبت فرح على «تويتر» بعد إنتهائها من تقديم برنامجها: «نعم ابتلعت ذبابة على الهواء اليوم».

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed