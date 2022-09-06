زووم.. على العالم
1- حرب الطحين
محمد الأمسياه رؤوف ■ إندونيسيا / مجموعة من الأطفال يحتفلون بتخرّجهم في المدرسة من خلال اللعب بالطحين في ما يشبه الحرب الطريفة. وعلى الرغم من فقرهم وسوء حالة مدرستهم في «بابوا» - إندونيسيا، فهم يصنعون لحظات سعيدة معاً.
2- العُمّال
راحات بن مصطفيز ■ بنغلاديش / كان يوماً عادياً في ميناء نهر Nagarbari، في Bera،Pabna - بنغلاديش، حيث يعمل العمّال هناك منذ الفجر حتى المساء لتفريغ المنتجات من السفن، حاملين البضائع على رؤوسهم، ماشين على مسارات خشبية طويلة، وتبدو ظلالهم على جانب السفينة.
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