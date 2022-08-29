يعتبر «مسجد الشارقة الكبير» أيقونة معمارية تجسّد فن العمارة الإسلامية في أجمل صورها، وقد استغرق بناؤه خمس سنوات بكلفة 300 مليون درهم، وافتتح في الجمعة الأولى من شهر رمضان عام 2019، وسمي باسم «مسجد الشارقة الكبير» لمساحته الهائلة التي تصل إلى مليوني قدم مربعة، وتشمل هذه المساحة حدائق خارجية رحبة.

ويتسع المسجد لأكثر من 25 ألف مصلٍ، ويستقبل الزوّار من غير المسلمين، باعتباره معلماً سياحياً يُضاف إلى خيارات السياحة الثقافية في الإمارة، وعليه تم تجهيز المسجد بمرافق تتيح للزوّار والسياح فرصة التعرف إلى الثقافة الإسلامية، حيث يجسّد المسجد نموذجاً فريداً للفن الإسلامي الحديث، ويتسنى للزوّار الاطلاع على فنون النحت والأعمال الخشبية، واللوحات التي تحمل رسومات الخطوط العربية.