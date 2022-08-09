ملكة جمال الكون: تعرّضتُ للتنمّر بسبب زيادة وزني.. مَن منّا مثالي ؟!

أثارت ملكة جمال الكون 2021 الهندية هارناز ساندو، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انهيارها على أثر تعرّضها للتنمر بسبب زيادة وزنها.

وفي مقابلة أجرتها مع مجلة "بيبول"، تحدثت ساندرو عن التجربة التي عاشتها شارحةً: “لقد تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني. وكان الأمر مزعجاً وصُدمت من ردة فعل العالم حيال هذا الموضوع”.

وأضافت: الأمر لا يتعلّق بمظهر الشخص، بل بصفاته الداخلية وطريقة تعامله مع الآخرين.

واعترفت ساندو أنّها انهارت بالبكاء في العديد من المرّات بسبب التعليقات الجارحة التي قرأتها.

وشرحت أنها اتبعت في فترة المسابقات حميّة صارمة ومارست الرياضة بكثرة لتتمكن من الفوز: “عند فوزي، كان لديّ حوالي الشهر للاسترخاء. وخلال تلك الفترة لم أمارس الرياضة. كنت فقط آكل وأستمتع بوقتي مع عائلتي. لم أدرك أن ذلك سيظهر عليّ.

وأوضحت: لا أحد منّا كامل أو مثاليّ. يجب أن نفهم أنّه في لحظة ما علينا أن نتقبّل شوائبنا وعندها سنتمكن من التغلب على كل مشاكلنا.