حب الشباب عند النساء.. مشكلة محيرة رغم التقدم في العمر

تعاني بعض النساء حالة محيرة، ألا وهي ظهور حب الشباب في مرحلة متقدمة من العمر، وليس في مرحلة المراهقة فحسب.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن حب الشباب المتأخر ربما يرتبط بتناول حبوب منع الحمل، مشيرة إلى أن إيقاف تناول هذه الحبوب يؤدي عادة إلى زيادة الهرمونات الذكورية لدى المرأة، التي تستجيب لها بصيلات الشعر الموجودة في الجلد على نحو سلبي وتتسبب في فرط نشاط الغدد الدهنية، ما يؤدي بالطبع إلى نشوء بثور على البشرة.

وأضافت الرابطة أن سبب هذه الظاهرة قد يكمن في الحالة النفسية أيضاً؛ حيث يمكن أن يتسبب الوقوع تحت ضغط عصبي في زيادة هرمونات التوتر، التي تعمل هي الأخرى على تنشيط الغدد الدهنية وتزيد من معدل إفرازها.

وأردفت الرابطة أن البشرة لا تمثل مرآة للحالة النفسية فحسب، بل للعمليات الحيوية بالجسم بأكمله؛ فإذا اختلت وظيفة فلورا الأمعاء مثلاً بسبب تناول مضادات حيوية أو اتباع نظام غذائي غير متوازن أو إذا حدثت اضطرابات بعملية الهضم، فينعكس ذلك على البشرة ويؤدي إلى ذبولها؛ حيث تسري عملية طرد المخلفات من الجسم عن طريق الجلد أيضاً.

ولمواجهة مشكلة حب الشباب المتأخر، في حال ألا يكون مصحوباً بالتهابات، أوضحت الرابطة أنه ينبغي تنظيف البشرة بواسطة نوعيات الجل أو الغسول المحتوية على خلاصة الصفصاف، والتي تعمل على شد مسام البشرة، على أن يتم غسل الوجه بعد ذلك باستخدام مياه صافية خالية من أي مواد كحولية.

وفي حال تكوّن بثور كبيرة أو حلقات من البثور، فعادة ما يصف الطبيب مضاداً حيوياً، على أن يكون بجرعة منخفضة؛ حيث يعمل ذلك على الحد من درجة الالتهاب. ونظراً لأن الجهاز الهضمي يؤثر بشكل كبير في حالة البشرة وشكلها؛ لذا ينبغي أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه مع الإقلال من الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من السكر أو منتجات الألبان أو الكربوهيدرات؛ حيث إنها تؤثر بالسلب في الأشخاص ذوي البشرة غير النقية والمصابين بحب الشباب.