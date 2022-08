أمريكا..كاميرا توثق سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية..«فيديو»

قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على محتويات تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية.

رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما نقلت «Spotnik» عن شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.

🚨WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham #bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/uUdfFHRjzj