مواقف

اشتكى سكان في منطقة أبوشغارة بالشارقة من انتشار عدد من السيارات التي تحمل لوحات تصدير، وتتبع تجّار سيارات مستعملة، ما يتسبب في صعوبة إيجاد مواقف لهم، مع إشغال تلك السيارات المواقف والساحات الترابية المتوافرة، لاسيما أن هذه الظاهرة بدأت بالتزايد أخيراً.

رياضة

طرحت بعض صالات الألعاب الرياضية (الجيم)، أخيراً، عروضاً لإتاحة الدخول المجاني لفترات تصل إلى خمسة أيام، وذلك لتنشيط حركة الإقبال على ممارسة الرياضة خلال موسم الصيف.

تاكسي

طالب قرّاء بإقامة دورات توعية مكثفة لسائقي مركبات الأجرة (التاكسي)، وذلك لتفادي ممارسات سلبية لبعض السائقين، سواء الوقوف المفاجئ بالطريق لأخذ ركاب، أو القيادة بتهور وتجاوز السيارات بسرعات كبيرة.

عروض

طرحت شركات عقارية بمناطق مختلفة في الشارقة، أخيراً، عروضاً صيفية تتضمن تسهيلات إضافية، من أبرزها منح المستأجرين ثلاثة أشهر مجانية، لتنشيط حركة الإقبال على الاستئجار خلال موسم الصيف.

تسوّل

أفاد قرّاء بوجود متسوّلين من جنسيات آسيوية في مواقف السيارات الجانبية في منطقة الحديقة الرسمية بكورنيش أبوظبي، يطلبون المال بطريقة مزعجة، خصوصاً عندما تكون صاحبة السيارة امرأة، إذ يلحون في الطلب رافضين الانصراف.

هواتف

استغرب قرّاء استمرار وجود هواتف ثابتة بالشوارع منزوع عنها السماعات ولا تعمل، وبشكل يشوّه المظهر العام، مطالبين بضرورة إزالتها، واستغلال مواقعها لوضع أجهزة خدمية مختلفة، مثل أجهزة سداد فواتير الخدمات.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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