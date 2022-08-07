أكثر من نصف الألمان يرغبون في «فترة قيلولة»

أعرب أكثر من نصف الألمان عن رغبتهم في أخذ فترة قيلولة في كثير من الأحيان. ورداً على سؤال، فى استطلاع رأي: «هل ترغب في أخذ فترة قيلولة؟»، أجاب 18% بـ«نعم كثيراً جداً»، و37% بـ«نعم كثيراً»، بينما ذكر 15% آخرون أنهم «لا يريدون ذلك على الإطلاق»، وقال 26% إنهم «لا يريدون ذلك على الأرجح».

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف»، فإن 22% من الذين تراوح أعمارهم بين 45 و54 عاماً يودون أخذ قيلولة أكثر ممن تفوق أعمارهم 55 عاماً.