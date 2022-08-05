أثناء إعداد "العصيدة".. هندي يسقط في قدر ضخمة ممتلئة بالمياه المغلية فيديو
توفي رجل هندي متأثرا بحروق شديدة بعد أن سقط داخل "قدر ضخمة" ممتلئة بمياه مغلية، أثناء إعداد "عصيدة" في الشارع بمدينة مادوراي.
وكان الرجل يساعد في إعداد كمية كبيرة من العصيدة لمهرجان آدي في أحد معابد المنطقة بمدينة مادوراي، لكن الأمور أخذت منعطفا آخر جعل النهاية مأساوية.
وأظهر فيديو متداول الواقعة، حيث انحنى الرجل على أحد القدور المعدنية الضخمة التي كان يجري تحضير العصيدة الساخنة فيها. وبينما كان يتراجع نحو القدر، حذره العمال وأمروه بالابتعاد لكنه فقد توازنه وسقط في القدر الكبير حيث العصيدة المغلية.
وحسب "روسيا اليوم" حاول المارة مساعدته، لكنهم لم يتمكنوا من سحبه، ثم قاموا بإسقاط القدر بأكملها لإنقاذ الرجل الذي عانى بنسبة 65٪ من الحروق في جميع أنحاء جسده، ليفارق الحياة بعد أيام.
#madurai | மதுரையில் கோவிலில் கூழ் காய்ச்சும் போது திடிரென மயக்கம் ஏற்பட்டு பாத்திரத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த நபரின் அதிர்ச்சியான சி.சி.டி.வி., காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.— Arunchinna (@iamarunchinna) August 2, 2022
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