مات برصاصة أطلقها على زوجته

كشف مصادر في شرطة دالاس الاميركية إن رجلاً أطلق النار على زوجته في رقبتها، قُتل نهاية هذا الأسبوع بسبب نفس الرصاية التي اطلقها على زوجته التي نجت من الاصابة رغم خورتها إلا أنه هو فارق الحياة بعد تعرضه لنزيف حاد بسبب الرصاصة التي دخلت رجله.

وأوضح ضابط في شرطة دالاس أنهم تلقوا بلاغا بوقوع اطلاق نار في احدى الشقق السكنية وعثر الضابط عند وصوله على "كمية كبيرة من الدم في الشقة"، التي كانت خالية، بحسب بيان صحفي.

وتتبعت الشرطة الحادثة التي قادتهم إلى مجمع طبي قريب تم العثور فيه على رجل وامرأة مصابين بأعيرة نارية.

وقالت الشرطة إن الرجل توفي في المستشفى لكن المرأة نجت وتم إطلاق سراحها منذ ذلك الحين.

تعرفت الشرطة على الرجل المتوفى باسم بايرون ريدمون، 26 عامًا، وصنفت إطلاق النار على أنه ضمن المشاكل المنزلية، بحسب موق " ام اس ان".

وفقًا لنتائج الأولية للتحقيق، تقول الشرطة أن المرأة أصيبت برصاصة في الرقبة على يد ريدمون، وان "الرصاصة خرجت واصابت ريدمون في ساقه". وأن الرجل كما يبدو نزف حتى الموت. وأفاد البيان أن التحقيقات لا زالت جارية لتوضي تفاصيل القصة.