طفلة هندية تتزلج تحت 20 سيارة في 13 ثانية.. «فيديو»

استطاعت طفلة هندية دخول موسوعة «غينيس» «غينيس» للأرقام القياسية بإنجاز غير مسبوق، حيث استطاعت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات من التزلج تحت 20 سيارة خلال 13.74 ثانية.

وأكد مسؤولون عن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مرور ديشنا نهار من تحت 20 سيارة، كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترا، حسبما ذكرته وكالة «يو بي آي» للأنباء، و«RT».

وتمكنت من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عاما، حققت ذات الإنجاز خلال 14.15 ثانية.

وقال والد نهار إن ابنته حرصت على ممارسة التزلج لعامين، واستعدت لتحقيق هذا الإنجاز خلال ستة شهور.

وأضاف أن ابنته استعانت بمدرب خاص ساعدها على التمرين للقيام بهذه المحاولة التي تتطلب الكثير من التحضيرات البدنية العالية.

A seven years old girl from Pune Deshna Nahar registers her name in the Guinness Book of records in 'Limbo Skating' for being the fastest to skate under 20 cars at a stretch. She broke a world record set by a girl from China in 2015. pic.twitter.com/Zea0RjEMPh