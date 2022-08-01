الأردن.. كشف ملابسات مقتل سيدة على يد أشقائها قبل 13 عاما

المصدر: الامارت اليوم

كشفت مديرية الأمن العام في الأردن ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني قائلا «إن فريق معلومات متابعة القضايا المجهولة، تابع معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة مقتل السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها، ولم يبلغوا عن اختفائها، وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية في عام 2009».

وقال الناطق الإعلامي: «فور ورود المعلومات، باشر الفريق التحقيقي بجمع المعلومات حول السيدة المعنية والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها»، مؤكدا أنه «بعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة، بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا جنائيا على قتلها في عام 2009، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مأدبا، وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب، قاموا بدفنها ومغادرة المكان». بحسب موقع «عمون».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news