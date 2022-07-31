لم تذهب الى المدرسة ولا تحمل رخصة سواقة ولم تخرج في موعد عاطفي أبداً .. 6 أسرار من حياة ملكة بريطانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كثيرة هي الأخبار التي نشرتها الصحف عن ملكة بريطانيا، وكثيرة هي القصص التي تنسج عنها، وتتناقلها آلاف المواقع الإخبارية، لأن الملكة الأطول حكما في التاريخ، ورغم مرور 70 عاما على اعتلائها العرش، ما زالت حياتها تعج بالأسرار التي لم تكشف بعد.

فصاحبة المسيرة الملكية الطويلة، والمولودة في 21 أبريل 1926، جلست على العرش في 6 فبراير 1952 في فترة كان فيها ونستون تشرشل يرأس الحكومة البريطانية، وكان ستالين يتزعم الاتحاد السوفياتي.

كما أن إليزابيث الثانية بأعوامها الستة والتسعين هي أكبر ملكة لا تزال جالسة على العرش في العالم، وإلتقت منذ توليها العرش الملكي 12 رئيساً أميركياً وتنقلت في أرجاء العالم وتلقت الكثير من الهدايا. لكن هناك بعض التفاصيل الإضافية عن شخصيتها وظروف حياتها التي لم تخترها بنفسها بل فرضها عليها النظام الملكي الذي يتحكم بكل التفاصيل في يومياتها، ومن هذه التفاصيل ستة أسرار مثيرة للدهشة:



1 لم تنتخب ولا مرة

لم تنتخب الملكة مرة واحدة في حياتها مع العلم أنه حق مقدس لها لكن بروتوكول القصر الملكي يفرض أن تكون محايدة ولا يمكنها أن تكون طرفاً في الحياة السياسية. وقد كشف الناطق الرسمي للقصر الملكي أن أفراد العائلة الملكية لا يشاركون في الإنتخابات ولا يمكنهم الادلاء بآرائهم السياسية في صندوق الاقتراع.

2 لم تذهب الى المدرسة قط

تُعد الملكة اليزابيث إمرأة متعلمة حتى لو لم تتابع دروسها في مدرسة. فقد تلقت مع شقيقتها مارغريت تعليماً خاصاً من أفضل المدرسين إضافة الى الدروس القانونية والدستورية في البيت اذ كان يزورها استاذ كل مادة في القصر ضمن غرفة خصصت للتعليم لها ولشقيقتها.

3 ليس لديها حسابات على مواقع التواصل

معظم أفراد العائلة الملكية لا يملكون اي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي بإستثناء دوق يورك وإبنته الأميرة أوجيني. ويتولى حساب القصر الملكي نشر الأخبار والصور بالنيابة عنهم وباسمهم كما تكون هذه الصفحات مصدرا اساسيا ومؤكدا للمعلومات عن افراد العائلة الملكية اضافة الى ان البيانات الرسمية تنشر عليها.

4 لا تحمل رخصة سواقة

تستطيع الملك اليزابيث أن تقود السيارة التي ترغب بها وليست بحاجة لبطاقة او دفتر للسواقة ولم تخضع لامتحان قيادة في كل حياتها.

ومع ذلك فقد تولت قيادة سيارة إسعاف خلال الخدمة العسكرية التي قامت بها أثناء الحرب العالمية الثانية لكن مع تقدمها بالعمر اصبحت تفضل ان يتولى القيادة سائق خاص.

5 لا تعود من العمل

لا ينحصر دوام عمل الملكة من التاسعة لغاية الخامسة فهي تعمل 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. وكشفت Forbes أن ثروتها بلغت 530 مليون دولار عام 2016. اعمالها لا تنحصر فقط بالامور السياسية بل تتولى عدة جمعيات خيرية اضافة الى انشطة ثقافية وفنية وتشرف على كل التفاصيل بنفسها ولا تقبل ان ترتاح قبل ان تكون كل الاعمال التي تريد ان تفعلها جاهزة.



6 لم تخرج في مواعيد غرامية أبدا

إلتقت الملكة إليزابيث بحب حياتها الأمير فيليب خلال حفل زفاف وكانت في الثالثة عشرة من عمرها. وبدأت قصة الحب بينهما وأعلنا خطوبتها عام 1947. لهذا السبب لم يكن لها مواعيد غرامية لأنها وجدت حب حياتها بسرعة. زواجهما استمر لفترة طويلة ولم ينفصلا ابدا حتى وفاة فيليب في 9 ابريل 2021 ومن وقتها تشعر الملكة بحزن شديد لانها المرة الاولى التي تنفصل فيها عن صديق عمرها منذ ان عرفته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news