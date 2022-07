حارس ملكة بريطانيا يفقد صبره ويصرخ بقوة في سائحة لمست حصانه ! .. فيديو

يبدو أن أحد حراس ملكة بريطانيا فقد صبره فجأة، فتصرف بشكل خالف الصمت المعهود عنهم، والذي دائما ما روجته وسائل الإعلام من أنهم يبقون صامتين متجمدين مهما ااستفزوا.

فقد أصيبت سائحة بالفزع، بعد أن صرخ أحد حراس ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في وجهها، إثر لمسها ‏حصانه.‏

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس الملكي وهو يصرخ في وجه السائحة المسنة بعد أن لمست حصانه، وقال لها غاضبا بصوت عال: "ابتعدي عن حارس الملكة! لا تلمسي المقاليد!"، لتفر المرأة مبتعدة عنه.

وكان أول من نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك" ابن زوج السائحة، وعلق بأن الحارس "رجل صغير غاضب"، كما تعهد بعدم زيارة العاصمة البريطانية لندن مرة أخرى.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات على "تيك توك".

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني في بيان إنهم "يأخذون كل هذه الحوادث على محمل الجد"، ويأملون أن يحظى جميع السائحين الذين يزورون حرس الخيول بوقت ممتع.

وتابع البيان موضحا أن "هذه المنطقة - التي شهدت الواقعة - مزدحمة بشكل خاص بالسياح، وفي بعض الأحيان يحتاج الجنود الذين يقومون بواجب الحراسة إلى الصراخ بصوت عال لتنبيه أفراد الجمهور إذا اقتربوا كثيرا من الخيول، وهو ما حدث في هذه الحالة".

وتابع: "لدينا لافتات موضوعة بجانب صناديق الخيول، تفيد بأن الخيول تعض وسنشجع الجمهور دائما على عدم الاقتراب من الخيول، لأنها بعد كل شيء حيوانات، ومن الممكن أن يكون رد فعلها غير متوقع".

A London tourist has vowed never to return to the capital after his step-mum was shouted at by a member of the Queen's guard for touching his horse. 👀



He posted the video to TikTok with the caption "Queens Guard Verbally Attacks My Step Mum". 🤨



🎥 TikTok pic.twitter.com/FacxzA8PkF