حادث سير يبيد أسرة من 5 أفراد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى منطقة واد لعكيك في المغرب، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة اشبيكة بإقليم طانطان.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لموقع "هسبريس" المغربي من مصادر محلية، فإن الحادث الذي أودى بحياة رجل أربعيني وزوجته وأبنائهما الثلاثة، نجم عن دهس شاحنة من الوزن الثقيل السيارة التي كان على متنها الضحايا الخمسة، الشيء الذي أدى إلى وفاتهم على الفور.

واستنفرت هذه الحادثة المروعة مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية التي تدخلت لاستخراج جثث الضحايا ونقلها نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لطانطان، في انتظار مباشرة إجراءات الدفن.

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