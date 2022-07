سيارة تقتحم شاطئا مكتظاً وتستقر في الماء.. فيديو

قال مسؤولو سلامة الشواطئ إن سائق سيارة، عانى على ما يبدو من حالة طوارئ طبية، اقتحم شاطئ دايتونا بولاية فلوريدا الأميركية، بعد ظهر أمس الأحد، قبل أن تندفع سيارته براكبيها إلى المياه.

وأوضحت تامرا مالفورس، نائبة رئيسة الإنقاذ في مقاطعة فولوسيا، أن سيارة نزلت على منحدر الشاطئ قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل، واصطدمت بكابينة تحصيل قبل أن تندفع بركابها إلى مباه البحر.

وقالت مالفورس إن السائق بدا يعاني من حالة طبية، دون الخوض في التفاصيل.

وأضافت أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 أشخاص إلى المستشفيات المحلية لأسباب احترازية، بما في ذلك ركاب السيارة الأربعة، وصبي صغير كان في الماء في ذلك الوقت.

وتابعت لشبكة "سي إن إن"، إن الصبي كان في حالة مستقرة في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد.

Breaking: At least one injured after a driver drove onto the beach and crashed into the ocean in Daytona Beach, Florida. Officials say the driver may have suffered from a medical episode.

pic.twitter.com/I98mALxkV9