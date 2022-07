جمهور غاضب يجرح لاعب الخصم بسمكة.. شاهد بالفيديو

من المعتاد في الدوريات الساخنة ولا سيما التي تتضمن مباريات حساسة بين الفرق أن يلقي الجمهور بعبوات المياه البلاستيكية في الملعب، أو الأحذية أو حتى أجزاء من الكراسي، لكن حادثة اعتداء غريبة سجلت في الأرجنتين حين تم الاعتداء على لاعب بسمكة تسببت بجرحه وإخراجه من المباراة لبعض الوقت.

وأخذ حماس الجماهير الرياضية منعطفاً غريباً خلال مباراة بين راسينغ كلوب وإنديبندينتي في الأرجنتين وذلك في مباراة لم تخلو من خشونة نتج عنها ثماني بطاقات صفراء ظهرت على مدار 90 دقيقة.

وتلقى اللاعب ليوناردو فرنانديز الضربة بعد دقائق من بدء مشاركته في اللقاء وهو يهم بالركض في الملعب، حيث أصابته السمكة الطائرة في وجهه مما تسبب في وقوعه، ومن ثم حمله للعلاج خارج الملعب.

وبحسب " indy100"تمكن فرنانديز من العودة للمعلب بعد قليل بعدما تم التأكد أنه لم يتعرض لجروح ناجمة عن زعانف السمكة أو ذيلها.

وقدر وزن السمكة بأقل من كيلو بقليل ، ولكن دون تحديد نوعها، وبعدها أكملت المباراة بشكل طبيعي وانتهت بالتعادل السلبي.

In a South American match last night a player was hit by a fish thrown at him by an opposing fan. @StoolFootball pic.twitter.com/VVjQhke8yF