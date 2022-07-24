شِمَاغَات وعُقُل تطايرت في الهواء.. شاهد لحظة عفو مواطن سعودي عن قاتل ابنه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، تنازل مواطن سعودي من آل القشعاء آل خوير آل سعد قحطان عن قاتل ابنه، معلنا عن عتق رقبته لوجه الله، وذلك وسط تواجد أمني وحضور عدد كبير من المواطنين تفاعلوا مع إعلان العفو.

وحسب صحيفة المرصد، أظهر الفيديو الوكيل ذيب بن سالم القشعاء الخوير آل سعد القحطاني وهو يعفو عن ابن خالهم ناصر بن سويد الخوير آل سعد وإعتاق رقبته لوجه الله.

وأبان الفيديو، تفاعل الحضور بمجرد إعلان التنازل، حيث عبروا عن فرحتهم مرددين "بيض الله وجيهم".

ورصد الفيديو، تواجد عدد من أفراد الأمن، فيما تعالت أصوات الجموع بعد إعلان العفو عن القاتل، بقولهم: بيض الله وجهك".

كما قام آخرون برمي الشمغ والعقل التي تطايرت في الهواء، وذلك تعبيراً عن فرحتهم بالعفو، فيما ظهر أحد الأشخاص فوق مبنى رافعاً علمين باللون الأبيض.

تنازل ال القشعاء ال خوير ال سعد قحطان اليوم الله يبيض وجيههم بياض الشحم pic.twitter.com/nedN3Pk0Ws — alqahtani (@Q55760) July 23, 2022

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