كلب روسي مزود برشاش يثير الرعب على الانترنت .. (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره يوتيوبر روسي لكلب آلي محمل بمدفع رشاش رعبًا شديدًا على الإنترنت.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشر على تويتر كلبا آليا ذكيا يطلق النار على أهداف أقيمت على خلفية ثلجية في بيئة عسكرية على ما يبدو، بينما بدا الكلب الآلي نفسه خفيفًا على قدميه ورشيقًا بشكل مخيف.

ويشبه الكلب إنسانًا آليًا صممه روبوتات Boston Dynamics الذي انتشر قبل بضع سنوات للرقص، على الرغم من أنه يبدو أن الكائن الموجود في هذا الفيديو لم تصنعه شركة الروبوتات نفسها، ولكن كما يخشى محللو التكنولوجيا، فإن هذه التقنية ليست مقتصرة على الروبوتات الراقصة وإنما باتت ضمن استراتيجيات التسلح الكبرى.

وتم تحميل اللقطات في الأصل بواسطة مستخدم يوتيوب روسي، قبل أن تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتروع المشاهدين.

وتضمن الفيديو استخدام الكلب لسلاح روسي - وهو مدفع رشاش من طراز PP-19 Vityaz يعتمد على تصميم سلاح كلاشكنوف الشهير.

وحصل الفيديو على متابعة كبيرة جدا على تويتر بلغت4.1 مليون مشاهدة.

وعلق كثيرون بأن الفيديو يذكر بحلقة من حلقات مسلسل أمريكي شهير تبثه شبكة "نتفليكس" باسم "المرآة السوداء - بلاك ميرور" وفيها يلاحق كلب آلي مرعب مزود بأسلحة آلية مجموعة من الأشخاص في غابة ويقتلهم.

وعلق أحد متابعي الفيديو على الأمر قائلا أنه "لم تكن هناك أية فرصة على الإطلاق ألا تتحول هذه التكنولوجيا إلى سلاح على الفور."

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w