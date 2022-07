سائق أمريكي ينهار أثناء توصيل طرد منزلي بسبب الحر الشديد .. فيديو

رصدت كاميرا مراقبة في ولاية أريزونا الأمريكية لحظة انهيار سائق يعمل في توصيل الطرود إلى المنازل بسبب تعرضه للحرارة الشديدة أثناء توصيل طرد منزلي.

ويظهر السائق في الفيديو، الذي نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرجل كان يمشي بصورة غير متزنة نحو المنزل قبل أن يقع على الأرض أمام باب المنزل.

لكن الرجل الذي انهار أرضا بسبب الحر الشديد استطاع القيام مرة أخرى وتوجه إلى سيارته.

وتتعرض العديد من المناطق حول العالم لموجات حرارة شديدة وصلت إلى 47 درجة مئوية في بعض الأحيان.

وأصدرت السلطات المحلية في المناطق التي تتعرض للحر الشديد تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلى للضرورة.

STAY SAFE: Home surveillance footage shows a UPS driver collapsing on a porch whilst delivering parcels in hot conditions.



UPS said that the driver was fine. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/QordzPY6Iv