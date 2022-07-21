قتلت طليقها بعد تجريده من ملابسه لنيته الارتباط بأخرى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة اتهام سيدة مصرية بـقتل طليقها، بعد تجريده من ملابسه بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، بعد محاولات منها باستدراجه لإقامة علاقة محرمة، حيث أرادت الانتقام من المجني عليه بعد أن طلقها وأراد الزواج من أخرى - حسب اعترافاتها.

ووجّهت جهات التحقيق، إلى المتهمة ص.ن، 25 سنة، تهمة قتل المجني عليه طليقها بطعنة في العنق وعدة طعنات في الصدر، وذلك بعد استدراجه إلى شقة سكنية بعد أن أقنعته المتهمة بإقامة علاقة معها.

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