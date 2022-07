فيل صغير ينقذ رجلًا من الغرق في النهر.. فيديو

عاد مقطع فيديو قديم لفيل أنقذ حياة رجل غارق إلى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظي بملايين المشاهدات وسط الإعجاب بشجاعة وسلوك الفيل الصغير.

ويُعتقد أن الحادث وقع في عام 2016 في حديقة الفيل الطبيعية في تايلاند.

في الفيديو، شوهد رجل يغرق وهو يتدفق بلا حول ولا قوة مع نهر يشير طلبا للمساعدة.

في الخلفية، يحاول قطيع من الفيلة عبور نفس النهر.

فجأة، يعتقد فيل صغير أن الرجل يغرق فاندفع لإنقاذه. يمكن رؤية الفيل الصغير وهو يخوض في الماء ويمد خرطومه للرجل لكي يمسك به لينقذه.

ترك الفيديو مستخدمي الإنترنت في حالة من الرهبة من لفتة الفيل اللطيفة.

This Baby #Elephant thought this Man will die by drowning in the river, and he is saved.

Animals are Love ❤️ @SrBachchan pic.twitter.com/HbB69jsAG0