رسالة في زجاجة يحملها نهر فيرجينيا إلى صاحبها بعد 44 عامًا !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر أب وابنه كانا يتمشيان على طول نهر يورك في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، على رسالة في زجاجة أطلقها صبي صغير قبل 44 عامًا.

وقال بريان داليج إنه كان يسير مع ابنه يوم الاثنين بالقرب من حديقة يورك ريفر ستيت عندما عثرا على زجاجة بيبسي قديمة على حافة فوق الماء، بعد أن دفعتها موجة كبيرة إلى هناك وفق ما ذكر الرجل لإذاعة محلية.

واحتوت الزجاجة على ملاحظة يبدو أنه كتبها طفل. وتضمنت الورقة رقم هاتف قديم وأعطت تعليمات لمن يعثر عليها بـ "طلب دون كيندريك".

وتبين أن رقم الهاتف الذي جربه داليج كان قديما ويؤدي لطريق مسدود ، لكن ميغان ، زوجة داليج ، نشرت صورًا للاكتشاف على فيسبوك ، وتم تكرار منشورها مئات المرات في غضون ساعات.

وأخيرا لفت هذا المنشور انتباه تريسي كندريك ، التي ألقى زوجها دون ثلاث رسائل في زجاجات في النهر قبل 44 عامًا ، عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا.

وحسب "يو بي آي" قال داليج الذي وجد الزجاجة "لقد عرضناها على دون كيندريك، ولم نتلق أي رد بعد إن كان يريد استرجاعها أم لا". "إنها مجرد قصة رائعة."

يذكر أن فيلم "رسالة في زجاجة" الذي تناول قصة مماثلة أنتج في العام 1999 وقام ببطولته كل من النجم الأميركي كيفن كوستنر والأميركية روبين رايت.

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