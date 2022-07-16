سعوديون يمزحون مع صديقهم "مزحة كبيرة": أدوا عليه صلاة الميت وهو حي ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا كبير بين الرواد والمتابعين، حيث قام عدد من المواطنين السعوديين بتدبير "مزحة كبيرة" مع رجل نائم من خلال الصلاة عليه.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا نائما ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، وفي لحظات استفاق الرجل وهو في حالة من الذعر بعد مشاهدة الوضع.

وقام الرجل ومشى في الغرفة وبدأ بالصراخ “أنا حي”، بينما استمر الرجال بأداء الصلاة وتقديم التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.

مقطع متداول لأشخاص يعملون مقلب على مسن بأنهُ توفى pic.twitter.com/hkoJw0axln — WHR (@whrumor) July 13, 2022

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