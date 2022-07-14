وفاة «الشيف عمر».. رحلة فريدة في الدفاع عن حقوق الاطفال أصحاب الهمم

المصدر: موقع الامارات اليوم

توفي الطفل المغربي، عمر عرشان، المعروف إعلاميا بـ«الشيف عمر»،، بعد معاناة مع المرض، تاركا وراءه محتوى لطالما دافع فيه عن الأطفال من أصحاب الهمم وحقهم في ممارسة أنشطة التسلية مثل باقي أقرانهم.

خبر وفاة عمر عرشان انتشر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، واعرب الجميع عن اسفهم وحزنهم العميق من هذا الحدث الأليم.

وكتب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في المغرب «تلقينا ببالغ الحزن والحسرة، نبأ وفاة الطفل اليافع الشاف عمر، مناصر قضايا حقوق الطفل، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة يونيسف بالمغرب إلى عائلة الفقيد عمر بأحر التعازي والمواساة القلبية.



وعُرف عمر الذي كان يعاني من إعاقة في الحركة والنطق وفارق الحياة عن 16 عاما، بتقديمه وصفات طبخ على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم ظروفه الصعبة، استطاع الطفل عمر أن يمضي قدما في التعلم فصار يتحدث ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

ونشرعمر الكثير من التدوينات للتوعية من التنمر، لا سيما من أصحاب الهمم، وفي سنة 2017، اختير الطفل المغربي شخصية«الويب» في مسابقة «موركو ويب أووردز».

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