«نور» جامع الشيخ زايد الكبير يحاكي منازل القمر

المصدر: أبوظبي - وام

صُمّمت الإضاءة القمرية لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، بنظام إنارة ذكي، يعمل بزاوية 360 درجة، ليضفي تأثيراً بديعاً على المحيط الخارجي للجامع، يحاكي تأثير ضوء القمر المتداخل مع الغيوم.

ويستمد نظام الإضاءة قيمته الجمالية والثقافية التي انفرد بها عن غيره، من خلال برمجته بنظام تشغيل مرتبط بـ«الساعة القمرية»، ويتغير سطوع التأثير الضوئي كل يومين على مدار الشهر الهجري، محاكياً سطوع القمر في مراحله، بادئاً بالضوء الأزرق الداكن تزامناً مع الهلال، ليقل زرقة تدريجياً حتى يصل إلى اللون الأبيض تزامناً مع (البدر)، ثم يعود تدريجياً إلى اللون الأزرق الداكن، الذي يتزامن مع اختفاء القمر، بادئاً دورته من جديد بعد ذلك.

ويتكامل التأثير الآسر للإضاءة القمرية على الجدران الخارجية لجامع الشيخ زايد الكبير، مع ما يزخر به من جماليات وفنون وتفاصيل طالما أبهرت الناظرين، لتُفصح عن ثراء العمارة الإسلامية، وأصالة الموروث الثقافي الإسلامي، الذي يتجلى بدوره عن قيم تؤكد مبدأ التعايش والتواصل الحضاري بين الثقافة الإسلامية وغيرها من ثقافات العالم، وهو ما يمنح النظام إلى جانب بعده الجمالي عمقاً ثقافياً، ويشكل بعداً حضارياً يجسد إحياءه موروثاً ثقافياً ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الإسلامية، وهو اعتماد دورة القمر في حساب الشهور؛ وهي ظاهرة لها حضورها واعتباراتها في العديد من الأديان والثقافات، واعتمدت عليه التقويمات القمرية التي لاتزال تُستخدم في مختلف أنحاء العالم كالتقويم العبري وحساب السنة الصينية واليابانية والكورية، كما اعتمدت عليه التقويمات الهندوسية وغيرها؛ ما ينطوي بدوره على مفاهيم التواصل الحضاري بين ثقافات العالم، ويمد جسور التواصل بين الحضارات عبر القواسم المشتركة بينها، حيث اعتمد عليه حساب التقويم الهجري، وما يتخلله من مناسبات وشعائر إسلامية.

وتعمل الإضاءة القمرية من خلال أكثر من 840 إنارة موزعة على مدار الجامع، ما يجعلها تعكس إضاءة متجانسة ومنتظمة بأشعة ضوئية دقيقة على الجامع، بالإضافة إلى 22 برج إضاءة يحيط بالجامع لإظهار تجانس تشكل الغيوم مع الإنارات بشكل جمالي، إذ تم تصميمها لتتناغم مع جماليات الجامع المعمارية، ويحتوي كل برج إنارة على ما يراوح بين 9 و13 كشافاً، وتتم العناية بأبراج الإضاءة القمرية بصيانتها وتنظيفها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر باستخدام تقنية الضغط العالي للماء.

ويحظى نظام الإضاءة القمرية الفريد من نوعه بعناية خاصة من قبل فريق متخصص؛ من خلال القيام بأعمال صيانة دورية ودقيقة، وفق خطط مدروسة بأفضل الممارسات والمعايير. واستغرقت أعمال الصيانة التي تمت مؤخراً بالعمل على تحديث نظامها بشكل كلي أشهر أشهر عمل من قبل فريق متخصص بلغ عددهم 25 شخصاً، يجمع بينهم مهندسون وفنيون ومتخصصون، عملوا على مدار الأسبوع بواقع 24 ساعة يومياً، إذ تم استبدال وحدات الإنارة بأخرى تعمل بنظام (LED) الأطول عمراً والأقل استهلاكاً للطاقة، وتمت خلال الأعمال، معاينة الخوادم ومعايرتها، كما تمت البرمجة النهائية للإنارة، بأحدث التقنيات.

ويأتي ذلك في إطار جهود مركز جامع الشيخ زايد الكبير للمحافظة على جماليات الجامع، إذ يعمل المركز بمنظومة متكاملة، تتم من خلال كوادر متخصصة تتمتع بمهارات عالية، في مختلف المجالات، وفي إطار خطط مدروسة، تُعنى بالجامع كدار عبادة، ونموذج معماري فريد للعمارة الإسلامية، ما يستدعي تحقيق استدامة جمالياته.

سحر خاص

يتميز جامع الشيخ زايد الكبير بتصميم استثنائي، وعمارة إسلامية بديعة، تضفي الإضاءة القمرية على تفاصيلها الجمالية سحراً خاصاً، معززة المشهد الخارجي للجامع الذي تتوشح جدرانه الإضاءة القمرية بخصائصها البديعة، وهو يأسر الناظر بمجرد وصوله إلى مشارف مدينة أبوظبي.

برج إضاءة تحيط بالجامع لإظهار تجانس تشكل الغيوم مع الإنارات بشكل جمالي.

840

إنارة موزعة على الجامع بنظام الإضاءة القمرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news