مصر.. جثث غرقى تظهر على شواطئ الإسكندرية ترفع عدد ضحايا العيد الى 14

المصدر: موقع الإمارات اليوم

واصلت شواطئ غرب مدينة الإسكندرية في مصر، حصد أرواح الضحايا، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة السحب وعدم الإمتثال لتعليمات المنقذين، وشهد أمس الثلاثاء غرق 7 أشخاص لترتفع حصيلة الضحايا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 14 غريقاً.

وشهد شاطئ السلام غرق محمد عبدالله ظريف وأدهم محمد عوض، حيث تبين من الفحص أنهما نزلا إلى مياه البحر في الساعة السادسة صباحا وسحبتهما الأمواج إلى المياه العميقة وجارى البحث عن جثتيهما

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة أحد الأشخاص غرق بشاطئ الزراعيين المجاور لشاطئ النخيل، فيما تم انتشال جثة أخرى من منطقة الحواجز.

بدوره، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانا مساء أمس، حذرت فيه المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها، حفاظًا على سلامتهم

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطيء القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي

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