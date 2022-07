الكشف عن فيديو وثق عملية اختطاف طائرة وانتحار المختطف..«فيديو»

نشرت صحيفة اميركية مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة طائرة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» الأمريكية في مطار واشنطن، أشارت الصحيفة انه على الرغم من ان الحادثة وقعت قبل سنوات إلا أن السلطات لم تكشف عن الفيديو الذي يظهر لحظة دخول مختطف الطائرة إلى المطار إلى لحظة السقوط والانتحار.

ونقلت «spotnik» عن صحيفة «نيوزويك» الأميركية قولها قام عامل «تحكم المراقبة» بمطار واشنطن، ريتشارد راسل، بسرقة الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.

واظهرت كاميرات المراقبة قيام الشاب بالسير في منطقة محظورة في المطار مخصصة لعاملي الحقائب ليركب عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات راسل وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.

ليقوم راسل، الذي كان يعمل في شركة طيران محلية، بالتحليق بالطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة قبل أن يسقط في جزيرة نائية ليلاقي حتفه.

Holy SHIT! this guy stole an empty Alaska Airlines airplane right off the airport tarmac, went joy riding for an hour and then crashed it into the side of a mountain (deemed a suicide) pic.twitter.com/tUdiF6Q6Rd