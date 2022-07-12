لسبب غريب.. تفاصيل مقتل عسكري كويتي على يد زميله في العمل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي عسكري كويتي مقتله على يد زميله عندما أطلق عليه الرصاص من سلاحه في أحد المعسكرات الواقعة في نطاق محافظة العاصمة الكويت.

وحسب صحيفة القبس قال مصدر أمني: «إن الجاني سلم نفسه لرجال الأمن، وسجلت قضية بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية في ملابسات ودوافع الواقعة».

وكشف اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع تفاصيل حول خلفية الحادثة، مشيرًا إلى أنها بسبب التنمر حسب صحيفة المرصد.

وقال السريع في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بسبب التنمر عليه والاستهزاء به، عسكري يقتل زميله في العمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش إم 16، وأطلق عليه 3 رصاصات، إحداها بالرأس، واثنتان بالصدر".

وتابع: "الجريمة حصلت، صباح اليوم، والقاتل هرب إلى منطقه صباح الأحمد ثم سلّم نفسه إلى المخفر، وجرى تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات وإحالته للنيابة".

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