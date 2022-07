انفجار هائل داخل مطعم في الصين.. فيديو

شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجارا تسبب في دمار كبير.

وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.

ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة.

A suspected gas explosion ripped through a restaurant in a residential area in Changchun, NE China’s Jilin on Monday, flipping cars and damaging nearby shops. Fortunately no casualties were reported. pic.twitter.com/LSxyjGeye0