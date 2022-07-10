شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لردة فعل دٌب رأى نفسه في المرآة لأول مرة .
وأظهر الفيديو مرآة وضعها أحدهم بجانب الدب ، وعندما كان يسير بالغابة ، ونظر تجاه المرآة ، أٌصيب بالذعر .
وأبان الفيديو ، الدٌب وهو يطوف حول المرآة مذعوراً بحثاً عما رآه داخلها ، ثم هجم عليها حتى أسقطها أرضاً.
Me looking in the bathroom mirror first thing in the morning. pic.twitter.com/katzM54PZt— Paul Bronks (@SlenderSherbet) July 9, 2022
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