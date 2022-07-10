رجل يستثمر كل مدخراته في عقار افتراضي في «ميتافيرس»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يعد شراء العقارات استثمارًا كبيرًا ، لكن بعض الأشخاص يستثمرون في العقارات الافتراضية، كما هو حال جاستن ريد من تكساس الذي وضع كل مدخراته ثمنا لعقار افتراضي في ميتافيرس.

ودفع ريد 18000 دولار ثمنا مقابل ما يسمى بـ Khorum Coast ، وهي قطعة أرض افتراضية في Entropia Universe ، وهي لعبة واقع افتراضي على الإنترنت.

"وعلق ريد على هذا الأمر قائلا " أعلم أن هذا يبدو كثيرًا ، ومن الجنون أن تخبر شخصًا ما ، كما تعلم ، أنا مالك أرض افتراضي ، وأضع مدخرات حياتي فيه." لكنه أعرب عن ثقته بـ "انتروبيا يونيفرس"، بحسب موقع «لاد بايبل».

ويلعب ريد اللعبة منذ ما يقرب من 20 عامًا تمكن خلالها من جني 5000 دولار من اللعبة ساعدته في دفع تكاليف الدراسة، والآن يأمل في تحقيق عائد على استثمار الأرض الافتراضي هذا في غضون أربع سنوات.

وشرح ريد طريقة تفكيره اتجاه هذا الأمر قائلا "

أحصل على عائد بناءً على كل شيء يكتشفه اللاعب هناك. إذا ذهبوا للقيام بالتعدين ، فسأحصل على 3٪ عائد ضريبي على ذلك. "

وأضاف "إنه يدفع 60 دولارًا سنويًا لتربية الحيوانات في أرضه (الافتراضية) ولكن لا توجد ضرائب (فعلية) على الأرض." "الأمر ليس كما لو أنك اشتريت شركة أو عقارًا، وفجأة ارتفعت الضرائب وقيمة العقار ، ولا يمكنك تحمل ذلك"(..) "سأمتلك دائمًا ساحل خوروم ، وكل ما سيكلفني ذلك هو 60 دولارًا شهريًا لمخلوقاتي." وتعرف إنتروبيا نفسها بأنها أطول مسار استعاري (ميتافيرس) في العالم تم إطلاقه في عام 2003.

ويعلق بول توبراك ، المدير المساعد لبرنامج تطوير وتصميم الألعاب بالجامعة من تكساس في أوستن " إن هذه الأنواع من العوالم تزداد حجمًا مع شراء المزيد من الشركات، مشيرا أن الشركات العملاقة كـ

ميتا (فيس بوك سابقا) ستبتكر مساحتها الخاصة، وكذلك أبل ومايكروسوفت. " حيث سترتفع المنافسة مع المنصات الافتراضية القديمة، ويزداد التداخل بين الواقعين الافتراضي والواقع أكثر.

وينصح توبراك بالبدء على نطاق صغير عند الاستثمار في ميتافيرس، علما أن ريد حقق حوالي 1200 دولار منذ بدء استثمار في نهاية مارس.

"كم مرة تبدأ نشاطًا تجاريًا ، وتحقق أرباحًا على الفور تقريبًا في الشهر الأول؟" علق ريد بسعادة، علما أنه يعترف أن الأمر "كان محطما للأعصاب في البداية."

ويأمل ريد في النهاية أن يسمح له المال من ميتافيرس بالتقاعد من وظيفته في البيع بالتجزئة."أعني أنه طالما أن هذه اللعبة لا تنتهي في النهاية وتذهب بلا هوادة ، فسوف أملك أرضي دائمًا ، ولن أكون عاطلاً عن العمل طوال حياتي" .

من جهته يعلق توبراك " أنه لا يزال يتعين على اللاعبين التصريح عن الأرباح من العالم الافتراضي إلى مصلحة الضرائب. وهذا يعني أنه بمجرد أن تدفع أموالك الافتراضية مقابل نقود حقيقية ، سيتم فرض ضرائب عليك."

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