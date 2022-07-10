العثور على أسرة تعيش مختبئة في متحف مع أسلحة وذخيرة حية

قالت السلطات إنه تم العثور على زوجين من نيفادا يحتفظان سرا بمخبأ للأسلحة ويعيشان مع طفليهما في متحف للأطفال بشمال نيفادا حيث كانا يعملان.

وأفاد تلفزيون كي آر إن في في رينو يوم الجمعة أن عامل نظافة في متحف الأطفال في شمال نيفادا اعتقل في أواخر الأسبوع الماضي.

ووجهت للرجل البالغ من العمر 41 عاما تهمة إهمال الأطفال وتعريضهم للخطر وحيازة أسلحة متنوعة وخطيرة بينها كاتم للصوت.

وذكر التقرير الصحافي أن السلطات اكتشفت ترسانة الأسلحة في غرفة تخزين. وذكر تقرير للشرطة أن المخزن تضمن بندقية كلاشنيكوف وثلاث مسدسات وذخيرة وسكاكين وصاعق كهربائي وجميعها كانت في مكان كان من الممكن أن يصل إليها طفل. وتضمن المخبأ أيضًا أدوات مخدرات.

وقال مكتب شرطة مدينة كارسون إن المسؤولين أدركوا أن الأسرة كانت تعيش في المتحف بعد أن شوهد طفل الرجل البالغ من العمر عامين وهو يسير في مكان قريب دون إشراف.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتفاعل فيها الشرطة مع الرجل بسبب ترك طفله بمفرده. لكن هذه المرة ، أعطت الأخت الكبرى للطفل الصغير العنوان للشرطة في المتحف.

ثم قامت السلطات ، جنبًا إلى جنب مع أحد أعضاء مجلس إدارة المتحف ، بالتجول في الممتلكات ورأوا علامات على وجود مقيمين هناك. وقال مكتب الشرطة إن أكياس النوم والمراتب والملابس والطعام كانت من بين الأشياء التي تم العثور عليها في مناطق محظورة على الزوار.

وقال المحققون إن زوجة البواب ، وهي مديرة متحف ، كانت تعيش هناك أيضا. لكنهم لم يذكروا ما إذا كانت ستواجه أية اتهامات.

وتم فصل الزوجين منذ ذلك الحين وأغلق المتحف. ويواجه مجلس إدارة المتحف أسئلة حول كيفية حدوث ذلك، علما أنها قدمت اعتذارا عاما وقالت إنها "مصدومة وحزينة".

وذكر بيان المتحف "نحن نبحث عن أفضل طريق لإعادة الافتتاح بطريقة لا تضمن فقط سلامة جميع زوارنا ، ولكن يمكننا كمجتمع أن نفخر بها أيضًا".

وسيتم إعادة فتح المتحف بعد تعيين مدير جديد. لكن هذا لن يكون جيدًا بما يكفي لبعض الأهالي، حيث علقت ليا تسوتشيموتو ، التي تعمل في فندق قريب ، لمحطة التلفزيون إنها لن تأخذ أطفالها إلى هناك مرة أخرى.

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