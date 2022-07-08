عزاء نيرة أشرف.. أجواء حزينة وتوافد على دار المناسبات بحضور أسرتها (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تلقى والد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة في مصر، التي لقيت مصرعها ذبحا على يد زميلها أمام سور جامعة المنصورة، واجب العزاء في نجلته، مساء أمس الخميس.

وحرص المئات من المواطنين على التوافد على دار مناسبات الشامي في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، لتقديم واجب العزاء في نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وأعلن والدة نيرة أشرف إقامة عزاء نجلته بعد ما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، الذي نحرها أمام سور جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها.

وسادت حالة من الحزن على وجوه المعزين وعلى وجه والد نيرة أشرف ووالدتها وأسرتها، خلال تلقيهم واجب العزاء في نجلتهم.

وأعلن والد نيرة أشرف رفضه أخذ العزاء في نجلته إلا بعد أن يأتي حقها وبعد أن يتم القصاص من القاتل، حتى قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم شنقا بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية، وذلك خلال 16 يوما فقط من وقوع الجريمة.

وبعد إحالة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، إلى فضيلة المفتي أعلن والد نيرة أشرف مكان وموعد عزاء نجلته، كما كشف أنه تلقى العديد من المكالمات من المتعاطفين مع نجلته في الوطن العربي وفي مصر.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

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