INTELLECT تكشف عن افتتاح أول صالة عرض لعشاق القهوة

المصدر: الإمارات اليوم

كشفت INTELLECT COFFEE، العلامة المحلية المُتخصصة بتقديم خياراتٍ متنوعة من أصناف القهوة، عن توسيع أعمالها من خلال افتتاح أول صالة عرض توفّر أفضل التجارب في عالم القهوة لعملائها من المستخدمين النهائيين وشركات الأعمال.

وتهدف صالة العرض إلى المساعدة على اختيار حبوب القهوة والمعدات المخصصة التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.

وتتميز الصالة الجديدة بتصميم داخلي بسيط وأنيق بألوان ترابية وسقف مرتفع، حيث ترحب بالضيوف ضمن أجواء مميزة لتجربة تذوّق قهوة فريدة. وتحتوي على مناطق عدة مخصصة للجلوس، مما يتيح جلسات فردية غامرة في عالم من خلطات القهوة الشهية.

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