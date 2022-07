عليه رسالة بالعربية لخفض سكان الكوكب.. انفجار يدمر "أحجار إرشادية شيطانية" في أميركا (فيديو)

أعلنت السلطات الأميركية تدمير نصب شهير بانفجار في ولاية جورجيا.

ونشر مكتب التحقيقات التابع للولاية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو عبر تويتر أظهرت لحظة تفجير نصب "Georgia Guidestones" (أحجار جورجيا الارشادية)، أمس الأربعاء.

وذكر المكتب أن مقاطع الفيديو تظهر سيارة وهي تغادر مسرح الجريمة بعد وقوع الانفجار، مؤكدا أنه لم يتعرض أحد للأذى.

وأشار إلى أن السلطات دمرت النصب بالكامل عقب الانفجار "لدواعي السلامة"، ونشرت صورة للنصب المدمر.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية" أن السلطات لم تحدد أي دافع وراء الجريمة، بل اكتفت بالقول إن "أشخاصا مجهولين" فجروا الجهاز الذي تسبب بتدمير النصب.

وكان النصب يعتبر بمثابة صرح "ستون هينج" الواقع في بريطانيا، وبني على ارتفاع 5.7 أمتار ونقشت عليه رسالة بعشرة أجزاء كتبت بـ 12 لغة بينها العربية، وفقا لموقع "Explore Georgia" السياحي.

(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly after the explosion. No one was injured. pic.twitter.com/8YNmEML9fW