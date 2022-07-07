«قلب الشارقة وحصنها» على لائحة «الإيسيسكو» لتراث العالم الإسلامي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أضافت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، موقع قلب الشارقة وحصن الشارقة إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة التراث في العالم الإسلامي بمدينة الرباط المغربية، أخيراً.

ويضم الموقع المدرج العديد من المباني التاريخية أهمها حصن الشارقة التاريخي والأسواق التجارية والمباني التاريخية الشاهدة على تاريخ الإمارة والمنطقة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار الدكتور صباح جاسم، إن «تسجيل هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية وخطة الهيئة للحفاظ على التراث الثقافي المادي للإمارة، ومشاركته مع العالم بإبراز هذه المواقع وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحي لها».

وتكتسب اللائحة أهمية متوازية مع قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويُعد موقع قلب الشارقة وحصنها أول موقع من الإمارات يُدرج على هذه القائمة ذات المكانة الدولية العريقة التي تُعنى بحماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي في العالم الإسلامي.

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