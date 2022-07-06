خطوبة الأميرة الأردنية إيمان بنت عبد الله الثاني..(صورة)

المصدر: موقع الامارات اليوم

شهدت العائلة الملكية الأردنية، أمس الثلاثاء، خطوبة الأميرة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وبحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، وحضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وبحسب الإعلام الأردني، ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك والملكة هذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وعلى حسابها غي إنستغرام، قالت الملكة رانيا مهنئة ابنتها: «ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير».

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