بسبب "عضة" كلب.. فيديو لرجل يعتدي بوحشية على جاره ونجله بـ"ماسورة" حديد

أصيب ثلاثة أفراد من عائلة بعد أن هاجمهم جارهم وهو في حالة من الهياج وضرب جاره ونجله وكلبه بـ "مارسورة" حديدية، بعد أن نبح كلبهم الأليف عليه.

وقالت الشرطة الهندية اليوم الاثنين إن الحادث وقع في منطقة باشيم فيهار في دلهي صباح أمس الأحد.

وأثناء التحقيق، تبين أن شخصًا واحدًا هو دارمفير كان يتجول في الشارع في الصباح، ثم بدأ كلب أليف مملوك لأحد الجيران بالنباح عليه، فما كان من هذا الشخص الا مطاردة الكلب، حينها تدخل مالكه ومنع جاره من الاعتداء عليها، إلا أنه سرعان ما عاد الكلب وعض ذلك الجار، ليستشيط غضباً، وليمسك بـ"ماسورة" حديدية وركض خلف الكلب، حينها فر الكلب إلى بيت مالكه مجدداً، وعندما حاول مالكه التدخل مرة أخرى لابعاد الرجل الغاضب، نشبت مشاجرة سريعة قام إثرها الرجل الغاضب بضرب الكلب بقسوة على رأسه، ثم ضرب جاره في حضور زوجة الأخير، ليتدخل أحد الجيران ويبعد الرجل الهائج.

كاميرا المراقبة في منزل الضحية وثقت واقعة الاعتداء

Inhuman incident, a neighbor attacked three family members including a pet dog with an iron pipe in Delhi's Paschim Vihar area. pic.twitter.com/kluLuE3kN9