اكتشاف مطعم «برجر كينغ» منسي خلف جدار منذ عام 1987

اكتشف متعهدوا بناء بالصدفة مطعما كاملا من سلسلة "برجر كنج"، محفوظ تمامًا خلف جدار في مركز تسوق في الولايات المتحدة، وذلك أثناء قيامهم بعمليات تجديد.

في واحدة من أكثر الاكتشافات غير العادية، اكتشف رجل في أحد المراكز التجارية في ويلمنجتون، ديلاوير مطعم "برجر كنج"،بذات الهيئة والتصميم الذي تم بناؤه عليه في عام 1987.

وشارك الرجل ويدعى جوناثان بريت صورًا لاكتشافه على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر حالة مطعم الوجبات السريعة الشهير والذي بدا بشكل جيد مع الكراسي والمقصورات والمرايا وزخارف الجدران المبهرجة.

وقال الرجل أنه على ما يبدو فإن المطعم المهجور والمخفي كان بعيدًا جدا عن أعين أفراد الجمهور في الطابق الأول ولا يمكن الوصول إليه إلا من قبل موظفي المركز التجاري عبر مفتاح، وأدى الاكتشاف إلى إثارة الاهتمام بكيفية إخفاء شيء ضخم جدًا بعيدًا عن الناس لفترة طويلة دون أن يدرك ذلك أحد. ومع ذلك، فإنه يبدو أن قلة من الناس كانوا يعرفون ذلك وجود هذا المطعم في الأساس، بحسب موقع «اندي 100».

وشاركت إدارة المركز التجاري صور المطعم مع الجمهور لأول مرة عبر موقع "فيسبوك"، كما علقت بأنها تأمل بإمكانية أعادة افتتاحه على هيئته الحالية القديمة يوما ما.

وقال متحدث باسم برجر كينج: «على الرغم من أننا غير قادرين على تأكيد التفاصيل المتعلقة بهذا الموقع، فقد تحققنا من ذلك يتماشى التصميم والديكور الرائع مع مطاعم برجر كنج التي كانت تعمل في الثمانينيات والتسعينيات، وهذا في الواقع أحد مطاعم برجر كنج السابقة».

