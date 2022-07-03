نجاة عالق في صدع صخري رغم البقاء 7 أيام بلا طعام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجا شخص إيطالي بعد أن ظل سبعة أيام بلا طعام وكمية قليلة للغاية من المياه، إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.

وقال الإيطالي البالغ من العمر 31 عاما، في تصريحات لصحيفة “كوريرا ديلا سيرا” الإيطالية، إنه بعد العثور عليه وانتشاله من جانب فرق الإنقاذ يوم أمس السبت يشعر الآن بأنه بصحة جيدة اليوم الأحد.

وكان الشاب يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.

وأفاد بأنه بينما لم يصب سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

ونجح الثلاثيني في النجاة اعتمادا على مياه من جدول نهر صغير، بعد هبوب عاصفة رعدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news