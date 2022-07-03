فاز بربع مليون في اليانصيب بفضل أرقام شاهدها في المنام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحققت رؤية رجل في ولاية فرجينيا الأمريكية، حيث فاز بجائزة يانصيب قدرها 250000 دولار، بعد أن اختار أرقاما شاهدها في المنام.

وأخبر الرابح ألونزو كولمان مسئولي اليانصيب في ولاية فرجينيا أنه استخدم مجموعة من أرقام اليانصيب التي جاءته في المنام لشراء تذكرة اليانصيب الجديد.

وقالت شركة اليانصيب في فرجينيا خلال بيان صحفي إن كولمان قسّم رهانه بقيمة 2 دولار بأربع طرق عندما اشترى التذكرة، وكانت لديه أربع مجموعات من الأرقام، وباستخدام ميزة "العب على طريقتك"، ربح المال على إحدى مجموعاته من الأرقام.

وقال كولمان أنه كان يشاهد الرسم عندما نظر إلى التذكرة وأدرك أن الأرقام في حلمه هي نفسها الموجودة على الشاشة، وانتشرت قصة كولمان على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مستخدمو الإنترنت مع هذه الصدفة الغريبة.

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