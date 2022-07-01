شاهد.. لحظة سرقة "ساعة" بالقوة من يد سائح في برشلونة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شاب بسرقة سائح بالقوة، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام الشاب بسرقة ساعة من يد سائح مُسن في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة برشلونة، دون أن يتدخل أحد من المارة.

وحاول السائح المسن مقاومة السارق والهروب منه، إلا أن الشاب كان أقوى منه، وتمكن من خلع الساعة من يده، والهروب فور تنفيذ الجريمة.

انعدام الأمان للسياح في إسبانيا يصل لمرحلة مخيفة:



"مقطع متداول لشاب يسرق ساعة سائح مُسن في برشلونة" pic.twitter.com/TiHHFEJ5E7 — WHR (@whrumor) July 1, 2022

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