غياب مفاجىء يثير قلق المراقبين.. أين اختفى #ايلون_ماسك منذ عشرة أيام ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لاحظ متابعون غياب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX والمالك المستقبلي المحتمل لتويتر بشكل ملحوظ عن المنصة منذ 21 يونيو، حيث كان يغرد مرة واحدة على الأقل كل يوم منذ تاريخ 1مايو، وما حدث هو صمت غامض بالنسبة إلى أكثر مستخدمي تويتر ظهورًا، والذي تصدرت تغريداته عناوين الأخبار شبه اليومية منذ أن عرض في نيسان شراء الشركة مباشرة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه على الرغم من أن محاولته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر قد تقدمت بسلاسة، إلا أنه اقترب خطوة أخرى الأسبوع الماضي عندما أيد مجلس إدارة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عرض الاستحواذ.

لكنه ومنذ ذلك الحين، ظل صامتا، مما جعل المراقبين والمعجبين يتساءلون عن المكان الذي ذهب إليه، حتى عندما وصل إلى رقم جديد على تويتر وهو 100 مليون متابع.

وكان ماسك قد أخذ فترات راحة من تويتر من قبل، ففي يونيو 2020 بعد وقت قصير من ولادة ابنه، أعلن ماسك أنه سيكون "بعيدًا عن تويتر لبعض الوقت"، ليعود بعد أربعة أيام فقط، كما أنه في عام 2019، توقف عن التغريد لمدة ثلاثة أيام.

وربما يكون ماسك، الذي تبلغ قيمة ثروته 223 مليار دولار، يبحر على متن يخت أو يتسكع على الشاطئ في مكان ما للاحتفال بعيد ميلاده الـ 51.

لكن قد يكون هذا غير صحيح، حيث إن ماسك مشهور بالرهاب من الإجازة، ففي عام 2000 عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة PayPal، استغنى عنه مجلس الإدارة بينما كان في طريقه إلى أستراليا لقضاء إجازة.

كما أنه بعد فترة وجيزة، في إجازة أخرى إلى البرازيل وجنوب إفريقيا، أصيب ماسك بما قال إنه حالة ملاريا "شبه مميتة"، ومرة أخرى، انفجر أحد الصواريخ خلال أسبوع إجازته.

ومنذ ذلك الحين قال إن "الإجازات ستقتلك" وادعى في عام 2015 أنه أخذ إجازتين فقط منذ تأسيس شركته SpaceX في عام 2002.

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