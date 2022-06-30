الأردن: السطو على محل صرافة وسرقة 4 آلاف دولار بـ"مسدس بلاستيكي" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شخصان أول من امس، على مداهمة احد محال الصرافة في العاصمة الاردنية عمان، وقاما باشهار سلاح على العاملين وسلب مبلغ 3 الاف دينار (أكثر من 4 الاف دولار أمريكي) والفرار من المكان بواسطة مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة كانت بحوزتهما دون وقوع اصابات تذكر.

ولاحقا كشف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني، إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصا من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان تولى التحقيق في قضية السلب التي وقعت على فرع احد محال الصرافة في منطقة طريق المطار.

وأكَّد الناطق الاعلامي، أن فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والادلة من تحديد هوية المشتبه بهما في ارتكاب الجريمة، إذ جرى التعميم والبحث عنهما والقي القبض على احدهما وضُبطت بحوزته المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتابع ان المشتبه به الثاني توارى عن الانظار، حيث تم فجر اليوم الخميس تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه عند محاولته الفرار، وضُبط بحوزته جزء من المبلغ المسروق .

وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لارتكاب الجريمة وانهما استخدما سلاحاً بلاستيكياً وقاما بالتخلص منه، وسيتم إحالتهما لمحكمة امن الدولة.

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