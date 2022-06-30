بعد أن جلسا على الأريكة 100 ساعة متواصلة .. ماذا ربح شابان روسيان ؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاز شابان من مدينة بيلغورود الروسية بجائزة قدمها متجر أثاث في المدينة، بعد أن تمكنا من خوض تحدٍ غريب من نوعه.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن متجر أثاث في بيلغورود أعلن عن مسابقة يمنح فيها أريكة لمن يتمكن من الجلوس عليها لأطول فترة، وشارك في التحدي 3 أشخاص تمكن اثنان منهم من الاستمرار حتى النهاية.

وتبعاً لوسائل اعلام روسية فإن الشابين سانيسلاف وأندريه جلسا على الأريكة لمدة 100 ساعة متواصلة، ومنح المتجر كلاً منهما أريكة.

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