رحيل المدونة الشهيرة ديبورا جيمس

المصدر: لندن - أ.ف.ب

توفيت أول من أمس بريطانية تقدم مدوّنة صوتية (بودكاست) مخصصة للسرطان، بعدما تمكنت في حملة انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت من أن تجمع ملايين الدولارات لدعم الأبحاث.

وكانت ديبورا جيمس (40 عاماً) المعروفة باسم «بويل بايب» على «إنستغرام»، حيث يبلغ عدد متابعيها نحو مليون متابع، قد أعلنت في منتصف مايو الماضي أنها تتلقى رعاية تلطيفية، بعدما دأبت منذ أشهر على نشر وقائع عن معركتها اليومية مع سرطان القولون والمستقيم.

وبعد أيام من إعلانها أنها في مرحلة الرعاية التلطيفية، مُنحت ديبورا جيمس لقب «دام» الفخري بموافقة الملكة إليزابيث، عن «حملتها الدؤوبة» ضد المرض. وزارها الأمير وليام لتقليدها شخصياً الوسام. ومنذ تشخيص إصابتها بالسرطان عام 2016، اكتسبت جيمس التي كانت تشغل منصب نائب مدير مدرسة، شهرة من خلال مشاركتها في تقديم بودكاست «يو، مي آند ذي بيغ سي» (أنتم وأنا والسرطان). وأصدرت كتاباً عن مرضها.

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