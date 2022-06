على منصة الحفل وأمام المدعوين.. عريس هندي يقتل صديقه بالخطأ ! فيديو

في واقعة مأساوية وثقت بمقطع فيديو، قتل عريس هندي صديقه خلال حفل زفاف وأمام المدعوين، حيث أطلق النار عليه عن طريق الخطأ.

ويُظهر مقطع فيديو العريس مانيش ماديشيا، وهو يستلم سلاحا خلال وقوفه على مسرح، لكنه أطلق النار منه بالخطأ على صديقه بابولال ياديف (35 عاما)، الذي كان وسط الحشد، في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج شمالي الهند الأربعاء.

وكان ماديشيا قد حاول إطلاق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور مصيبة ياديف، الذي سقط على الأرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

وحسب "سكاي نيوز عربية" كان القتيل ياديف جنديا في الجيش الهندي، وسافر لحضور زفاف صديقه بعد أن حصل على إذن.

وألقت الشرطة القبض على العريس واحتجزت آخرين للاستجواب، وصادرت المسدس المرخص الذي تبين أنه ملك الضحية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها حفلات زفاف في الهند بطريقة مأساوية بسبب طقوس إطلاق النار الاحتفالية، ففي عام 2019 قُتل عريس وتُرك شقيقه يصارع للبقاء على قيد الحياة في المستشفى، بعد أن أطلق صديقهما 3 رصاصات بالخطأ.

ويعد إطلاق النار في حفلات الزفاف بالهند، طقوسا احتفالية لإظهار المكانة والمال والقوة.

