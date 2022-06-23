العثور على وجه هرقل المفقود منذ 2000 عاما

المصدر: موقع الامارات اليوم

في اكتشاف اثري مهم، انتشل علماء أثار رأس تمثال هرقل من حطام سفينة من العصر الروماني في البحر الأبيض المتوسط.

وقال عالم الآثار وقائد الحفريات لورينز بومر، من جامعة جنيف: "عثر عليه، مع العديد من الأشياء الأخرى، في منطقة كانت مغطاة بعدة أطنان من الصخور التي سقطت على الموقع أثناء زلزال في تاريخ غير معروف. تمكنا من الوصول إلى تلك المنطقة عن طريق إزالة الصخور بمساعدة نظام رفع متطور".

وأضاف بومر: "حملت السفينة شحنة ضخمة - من بين أشياء أخرى - عدد كبير من التماثيل المصنوعة من الرخام والبرونز.

وفي القرن الأول قبل الميلاد، طلب أثرياء الرومان منحوتات في حدائقهم الخاصة. وتم تسليمها عن طريق السفن إلى روما أو وجهات أخرى. وكانت السفينة متجهة غربا - لأن المادة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​- ربما إلى روما، لكن ليس لدينا أي دليل على ذلك في الوقت الحالي. وقد يكون سبب الغرق عاصفة، لكننا نأمل في الحصول على معلومات أوضح من خلال بحثنا. ولا يسعنا إلا أن نقول إنه كان بالتأكيد منحوتة باهظة الثمن".

وستكون الخطوة التالية للباحثين إثبات أن الرأس بالفعل ينتمي إلى قطع رأس النحت في المتحف الأثري الوطني في أثينا، وبغض النظر، فإن الفريق متأكد تماما من أن الرأس نحت لتصوير هرقل. بحسب "إكسبريس" و" RT".

وقال بومر: "هرقل لديه أيقونوغرافية واضحة، بلحيته، والأشكال المميزة لوجهه وشعره، وما إلى ذلك. ونعرف عددا قليلا من النسخ الرومانية للتمثال الأصلي الذي أنشأه النحات اليوناني ليسيبوس في القرن الرابع قبل الميلاد، على الرغم من عدم حفظ الأصل".

ووفقًا للبروفيسور بومر، فإن تحقيقاتهم في حطام Antikythera كانت مدفوعة بالرغبة في معرفة المزيد عن تاريخ السفينة.

واكتشف الحطام لأول مرة من قبل طاقم من الغواصين الإسفنجيين من جزيرة سيمي اليونانية، الذين توقفوا في Antikythera لانتظار رياح أكثر ملاءمة في طريقهم إلى شمال إفريقيا.

وعثر على القطع الأثرية على عمق 148 قدما تحت مستوى سطح البحر، مع صياغة البحرية اليونانية بعد وقت قصير من الاكتشافات الأولية للمساعدة في جهود الإنقاذ.

واستكشف الحطام عدة مرات منذ ذلك الحين، بما في ذلك من قبل الضابط البحري الفرنسي الشهير وسيد الغوص جاك كوستو.

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