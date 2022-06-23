القرود تخطف طفلاً رضيعاً من والدته وتقتله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي طفل رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، مصرعه فى تنزانيا بعد أن خطفه قرد من والدته حيث اقتحم منزلهما مع مجموعة من القرود، فى قرية موامجونجو بالقرب من حديقة جومبى نيشن في غرب البلاد.

وقال القائد الإقليمي في كيجوما جيمس مانياما، إن الطفل مات بعد أن حاول القرويون استخدام القوة لإنقاذه، مبينًا أن الأم صرخت طلبًا للمساعدة وهرع القرويون إلى منزلها لانقاذ الرضيع، "لكن رد فعل الحيوانات كان عدوانيًا، ما أدى إلى إصابة الطفل في رأسه ورقبته وتوفي فيما بعد أثناء تلقيه العلاج".

وحثت الشرطة المواطنين على توخى اليقظة والحذر تجاه عبور القرود من الحديقة الوطنية.

وقال خبراء الحياة البرية انه من غير المعروف نوع القرود التي ارتكبت الحادث، وأن مثل هذه الحادثة نادرة جداً وليست شائعة.

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